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Gündem
AA 16.04.2025 15:25

"Siber suç ve suçlulara yönelik" operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünce "siber suç ve suçlulara yönelik" 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Siber suç ve suçlulara yönelik" operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, emniyet tarafından dün 10 il merkezli olmak üzere 31 kentte "siber suç ve suçlulara yönelik" operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

 

 

Operasyonlarda 223 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini kripto varlık aracılığıyla satın aldıkları, oltalama (phishing) siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızdan 'ürün bedeli, vergi' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın bilgisi ve rızası dışında banka hesaplarından kredi çekip, kendi hesaplarına transfer ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi."

"Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görev başında"

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydederek, çalışmaları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını (MASAK) ve polisleri tebrik ederek, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MASAK'ımızı operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber Suçlar ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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