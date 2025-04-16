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TRT Haber 16.04.2025 10:20

"Hastamız çok kritik pozisyonda, uzun vadeli konuşamayız"

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saate yakın süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların yaptığı açıklamada, "Hastamız çok kritik bir pozisyonda, uzun vadeli konuşamayız. Anlık verileri değerlendirerek takibini yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Hastamız çok kritik pozisyonda, uzun vadeli konuşamayız"

Dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı geçiren ve İstanbul'da hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin ameliyata giren doktorlar açıklama yapıyor.

"Ölüm riski son derece yüksek bir operasyondu"

Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Önder'in sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Bizim kalp cerrahisi operasyonlarında en önemli gördüğümüz ameliyatlardan birisidir. Ölüm riski son derece yüksek olan bir operasyondur. 12 saate yaklaşan ameliyattan sonra mekanik destek cihazın desteğiyle yoğun bakıma alınmıştır, hayati tehlikesi sürmektedir. Şu dakika itibarıyla nörolojik tablosunu merak ediyoruz, geldiğinde şuuru kapalıydı. Bu durum birkaç gün daha sürecektir. Sağ virtükülün düzelmesi daha yavaş olur onun için bekleyeceğiz."

"Hastamız çok kritik bir pozisyonda, uzun vadeli konuşamayız"

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş da şu bilgileri paylaştı:

"Ağır bir patolojiydi. Biz bunu fark ettik, bypass da yaptık. Kalp çok yorulduğundan biz dinlendirdik. Bunun için 12 saat sürdü. Teşhisi konmuş aort damarında bir genişleme olduğu teşhisi var, takipliymiş. İlaç tedavisiyle tedavisinin takip edildiğini öğrendik. Biz ameliyata aldığımızda kalbi durmuştu, masajla aldık. Ameliyatta kalabalık bir ekiptik. Uzun zamandır gördüğüm en sorunlu aort yırtılmasıydı. Bundan sonra uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verileri değerlendirerek takibini yapıyoruz. Hastamız çok kritik bir pozisyonda, uzun vadeli konuşamayız." 

Hastaneden yazılı açıklama yapıldı

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden de sabah saatlerinde yazılı bir açıklama yapılmıştı. 

İşte o açıklama:

"Sırrı Süreyya Önder, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında Hastanemiz Acil Ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Disseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05’ de yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35’ de operasyon başlamıştır."

 

Ameliyatı 12 saate yakın sürdü

12 saate yakın süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."

 

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