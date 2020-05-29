Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Şehit Canbert Tatar'ın cenazesi dün memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yol kontrol devriyesi esnasında meydana gelen patlamada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Tatar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi dün memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Son Haberler
- 09:56
- 09:59
- 09:47
- 09:45
- 09:39
Sıradaki Haber
Sürücü kursları, 'katı önlemlerle' yeniden eğitime başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz