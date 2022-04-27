Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli erler Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Dün, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Sözleşmeli Er Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz şehit olmuştu.
Roketli saldırı sonucu yaralanan 2 askerin tedavileri devam ediyor.
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