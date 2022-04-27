Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli erler Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Dün, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Sözleşmeli Er Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz şehit olmuştu.

Roketli saldırı sonucu yaralanan 2 askerin tedavileri devam ediyor.