Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Allah tarafından "bin aydan daha hayırlı" kılınan Kadir Gecesi'nin kıymetini Kur'an-ı Kerim'den aldığını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in insanlara varoluş gayelerini, dünyada huzurlu yaşamanın, ahirette cennete kavuşmanın yollarını öğreten bir hidayet rehberi olduğuna işaret eden Erbaş, Kadir Gecesi'nin melekler ve Cebrail aleyhisselamın, Rabblerinin izniyle her bir iş için yeryüzünü şereflendirdiği ve alemin esenlikle dolduğu müstesna bir zaman olduğunu aktardı.

Erbaş, Kadir Gecesi'nin günah ve hatalardan arınmak için bir fırsat olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu gece vesilesiyle her mümin tefekkürle hayatını muhasebe etmeli, hata ve günahları için samimi bir pişmanlıkla tövbe ve istiğfar etmelidir. Mümine yakışmayacak tüm hal ve tavırlardan uzak kalmaya azmetmelidir. Yeryüzünde kin ve nefretin, acı ve ızdırabın, şiddet ve savaşın bitmesi için çok dua etmeli ve gayrete yönelmelidir.

Onurlu ve güvenli bir hayatın, adil ve huzurlu bir dünyanın ancak İslam'ın hakikatleriyle mümkün olacağının farkında olarak Kur'an-ı Kerim'in adalet, ahlak ve merhamet gibi evrensel ilke ve değerlerinin yeryüzüyle buluşturulması için daha çok çaba göstermelidir. Bizleri her daim hayra, iyiliğe, kardeşliğe çağıran yüce Allah'a gönülden itaat ederek onun belirlediği hayat çizgilerine azami derecede riayet etmelidir."

Bu duygu ve düşüncelerle başta Türk milletinin olmak üzere bütün İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik eden Erbaş, tutulan oruçların ve yapılan bütün ibadetlerin kabul edilmesini diledi.