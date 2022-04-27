Genelgede, pandemi sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından yayımlanan genelgelerle belirlendiği ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları ile hayata geçirildiği kaydedildi.

Ayrıca, salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esasların, salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde bulundurularak daha önceki genelgeyle yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırıldığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede, 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren, toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske uygulaması sona erdirildi.

Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşene kadar ) maske kullanma zorunluluğuna devam edilecek.

Valilikler tarafından, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacağı ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği vurgulandı.