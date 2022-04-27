11 Mart 2020'de Türkiye'de ilk defa koronavirüsün görülmesiyle önce isteğe bağlı kullanıldı maske.

Daha sonra Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda yaygın kullanımı başladı.

Maske koronavirüse karşı alınan en etkili tedbirlerden biri oldu. Virüsün yayılımıyla beraber kalabalık alanlarda zorunlu hale geldi. Toplu taşımada, marketlerde, hastanelerde maske kuralı uygulandı.

Aşı öncesinde salgının yayılmasına karşı en önemli araç oldu

Aşının olmadığı zamanlarda maskenin koruyuculuğunun çok yüksek olduğunu söyleyen Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Eğer maske zamanında takılmamış olsaydı, özellikle aşının olmadığı dönemlerde vefat sayıları, hastanede yatan sayılar, enfekte olan sayılar, mevcut durumun katlarıyla ifade edilebilecek bir düzeyde olabilirdi. Çünkü ciddi koruma sağladı. Kolay ve ucuz bir yöntemdi" dedi.

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarıyla 2020 yılının bahar aylarından itibaren virüsün yoğun görüldüğü illerde maske zorunluluğu başladı.

Yoğun bir kısıtlama döneminin ardından 1 Haziran 2020'de normalleşme sürecine geçildi. Evlerden çıkıldı, normal mesaiye dönüldü, hareketlilik arttı ancak maske kullanımı devam etti.

8 Eylül 2020'de ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile açık alanlar da dahil tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi ve bu uygulama iki yıl devam etti.

Maskesiz günlere ilk adım

Salgınla mücadelede dönüm noktası, aşının yaygınlaşması oldu. Dünyada ve Türkiye'de kısıtlamalar birer birer kaldırılmaya başlandı.

2 Mart'ta toplanan Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alındı. Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı alanlar için de yeni uygulama getirildi.

2 yıl sonra maskeye veda

Beklenen son adım, vaka sayılarının 5 binin altına inmesiyle atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını, maskenin sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında kullanılacağını açıkladı.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Tayfun Uslu