Bosna Hersek Devlet Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine konuşuldu.

Ayrıca görüşmede Bosna Hersek ve bölgedeki güvenlik ile siyasi durum ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ülke istikrarı üzerindeki etkileri ele alındı.

Dzaferovic, Türkiye'nin, Bosna Hersek başta olmak üzere tüm bölgede istikrar sağlayıcı bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

Sefik Dzaferovic, NATO üyesi Türkiye'nin, Bosna Hersek'e Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda verdiği desteğin ülkesi için önemli olduğunu vurguladı.

"Barış ve istikrarda Bosna Hersek’in yeri, konumu kilit bir konum"

Mustafa Şentop, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, kendileri için Balkanlar'daki istikrar ve barışın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Ama Balkanlar'daki barış ve istikrarda da Bosna Hersek’in yeri, konumu kilit bir konum. Dolayısıyla Bosna Hersek'te siyasi istikrar ve barışın devamlılığı Türkiye açısından çok önemli. Türkiye bunu çok yakından takip ediyor, bunun gerçekleşmesi ve devamı noktasında elinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda hassasiyeti ve çalışmalarıyla çok önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'teki barış ve istikrarın sadece Balkanlar için değil Avrupa için de önemli olduğunu ifade etmek lazım. Burada yaşanan o büyük acıların, büyük ızdırapların sorumluluğunu, bütün Avrupa ülkeleri vicdanlarında hissetmeli. Onların gözü önünde burada bir soykırım yaşandı. Bir daha benzer bir ihtimale müsaade etmeyecek her türlü tedbirin alınması lazım. Burada barış ve istikrar kalıcı olmalı. Biz ümitliyiz, geleceğe olumlu olarak bakıyoruz. Birtakım sorunlar olabilir ama bunların aşılacağına ve aşılması gerektiğine inanıyoruz.”

Bosna Hersek'teki seçimlerin öngörülen vakitte yapılması gerektiğini belirten Şentop, "Demokrasilerde seçim nihai bir çözümdür ve seçimlerin vaktinde, usulüne uygun yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, pazartesi günü Şanlıurfa Haliliye Belediyesince Bosna Hersek'in batısındaki Livno şehrinde Hacı Ahmet Dukatar İslam Kültür Merkezi'nde verilen iftara katılmıştı.

İkinci gün Şentop, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrine ziyarette bulunmuş, tarihi Başçarşı'da yerel halk ve esnafla sohbet etmişti. Mustafa Şentop, ardından Bosna Hersek Temsilciler ve Halklar Meclisi Divanları üyeleriyle görüşmüş, sonrasında Travnik Kültür Mezkezi'nde düzenlenen iftara iştirak etmişti.