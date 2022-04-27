Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’nun Batı Trakya’daki ilk durağı, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu oldu.

Gümülcine ve İskeçe Seçilmiş Müftüleri ile bir araya gelen Kasapoğlu, Batı Trakya Türkleri'nin hak mücadelesinde öncülük etmiş Doktor Sadık Ahmet’in kabrini de ziyaret etti.

"Gönül bağını diri tutma adına gençleri yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz"

Eski Gümülcine çarşısında Türk esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği’nin Seçilmiş Müftülükle birlikte verdiği iftara katıldı.

Muharrem Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, "Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin varlığı, onların bizlerle irtibatı bize her zaman heyecan ve güç veriyor" dedi ve gençlerin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi:

"Aramızdaki gönül bağını diri tutma adına bu gördüğünüz pırıl pırıl gençleri yarınlara hazırlama adına ne imkanımız varsa bunları birbirimiz için seferber etmeye, var etmeye devam edeceğiz."

Kasapoğlu, bundan sonraki süreçte Batı Trakya'ya ziyaretleri sıklaştırmayı planladıklarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarıyla soydaşların yanında olacaklarını da belirtti.

