Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez, Siirtli gençlerle bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Temaslarda bulunmak üzere Siirt'e giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, burada gençlerle de buluştu. Çocuklara dondurma ikram eden Dönmez, gençlerin söylediği türkülere eşlik etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Siirt Belediyesi tarafından hizmete alınan Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'dan bilgi alan Dönmez, bahçede bulunan çocuklara dondurma ikram etti.
Buradaki kafede "Siirt Gençlik Buluşması" programına iştirak eden Dönmez, gençlere tavsiyelerde bulundu, söylenen türkülere eşlik etti.
Buluşmaya AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve diğer protokol üyeleri de katıldı.
Etiketler: Fatih Dönmez Siirt
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