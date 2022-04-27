Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Sierra Leone'nin Milli Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Şentop, milli gün dolayısıyla Sierra Leone Meclisi Başkanı Abass Chernor Bundu'ya tebrik mektubu gönderdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sierra Leone'nin Milli Günü'nü kutladı.
Şentop mektubunda, dost ve kardeş ülke Sierra Leone'nin Milli Günü'nü şahsı ve TBMM üyeleri adına kutlayan Şentop, ülkeler arasındaki samimiyet, dayanışma ve kardeşlik temelinde gelişen ikili ilişkilerin, parlamentolar arasında düzenli temas ve ziyaretlerle de gelişeceğine yürekten inandığını söyledi.
Şentop mektubunda, "Dost ve kardeş Sierra Leone halkına sıhhat, huzur ve refah, zatıalinize ve şahsınızda Sierra Leone Meclisinin kıymetli üyelerine başarı temennilerimi iletirim" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Afrika Mustafa Şentop TBMM
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