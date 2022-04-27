Koronavirüs Bilim Kurulu, 10 Ocak 2020'de Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturuldu.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası görüldüğünde takvim yaprakları 11 Mart 2020'yi gösteriyordu. O tarihle beraber Bilim Kurulu'nun da yoğun temposu da başladı. Kurul, salgın sürecinde günlük hayatı etkileyen birçok kararın alınmasında tavsiyelerde bulundu. En önemli kararlardan biri maskelere ilişkindi.

Salgınla mücadelenin yol haritasının belirlenmesinde etkin rol oynadı. Milyonların gözü kulağı alanında uzman 38 bilim insanının her hafta gerçekleştirdiği o toplantılarda oldu.

Rehber ve tavsiyelerle karanlık sürece ışık tuttu

Kısıtlamalar, tam kapanma kararları, karantina ve daha niceleri... Toplumun her alanını etkileyen değişikliklerde Koronavirüs Bilim Kurulu'nun imzası vardı.

Kurul, daha fazla can kaybı yaşanmaması için gecesini gündüzüne kattı. Hazırladığı rehber ve tavsiyelerle karanlık sürece ışık tuttu.

Virüsün en etkili olduğu dönemde toplantılar video konferans aracılığı ile yapıldı.

Son toplantı maskesiz yapıldı

Sıkı tedbirler, etkin aşılama ve virüsün etkisinin kırılmasıyla, 1 Temmuz 2021'de Bilim Kurulu tavsiyesiyle birçok kısıtlama kaldırıldı. Düzenli toplantılarla vaka sayılarındaki düşüş ve son durum yakından gözlemlendi.

Ve tarihler 26 Nisan 2022'yi gösterdiğinde Bilim Kurulu, koronavirüs gündemi ile son kez toplandı, sağlık kuruluşları ve toplu ulaşım araçları dışında maskenin kaldırılmasına karar verildi. İlk toplantılarını maske ile gerçekleştiren üyeler, bu kez maskesizdi.