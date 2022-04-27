Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 07:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kolombiya'da Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu ve Ramirez, heyetlerarası toplantının ardından iki ülke arasında düzenlenen anlaşmaları imzaladı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Kolombiya
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