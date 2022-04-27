Terör örgütü PKK, yıllardır birçok ülkeden rahatlıkla silah tedarik ediyor.

Üstelik bu ülkelerin çoğu PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen...

PKK'nın Irak'taki yapılanması daha çok etkili ve ucuz olarak bilinen Rus yapımı silahları temin ediyor Bu silahların Rusya tarafından doğrudan verilmediği, başka ülke ve kişilerce ulaştırıldığı ifade ediliyor.

"Terör örgütü PKK'nın Irak yapılanması daha çok Rus silahlarına ulaşıyor"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, "Özellikle Irak'taki bölümüne daha çok Rus menşeli silahları veriyorlar. Almasını sağlıyorlar. Bununla ilgili ona çok ciddi anlamda uluslararası pazarda destek sağlıyorlar." dedi.

PKK Batılı ülkelerden, özellikle ABD yapımı silahlara da ulaşıyor.

Ağar, "Bunların içinde dönem dönem Amerikan, Alman, İtalyan, İsveç menşeli silahlar görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK'nın Suriye kolunun elinde mayına karşı korumalı araçlar da var"

ABD yapımı havan ve piyade tüfekleri, İsveç menşeli tanksavar ile İtalyan tipi mayınların PKK'nın elinde olduğu, operasyonlarda tespit edildi.

Örgütün Suriye yapılanmasına Batı'nın yaklaşımı daha farklı...

Abdullah Ağar, "Oradaki DEAŞ ile mücadele ediyor yalanıyla yani maske mazeretiyle PKK'ya her türlü teçhizatı verdiklerini görüyoruz. Yani bunların içerisinde zırhlı araçlar var hatta tırtırlı araçlar var." şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşında sıkça adından söz ettiren Javelin anti-tank füzesi, Batılı ülkeler tarafından çoktan PKK/YPG'ye verildi.

Pek çok güdümlü silah sistemi, hatta Alman yapımı Milan gibi tanksavarlar da PKK'nın elinde...

PKK 2021'de kıskaca alındı

Yalnızca yurt içi operasyonlarda bir yıl içinde ele geçirilen silah sayısı bile durumun boyutunu ortaya koyuyor.

2021 yılında terör örgütlerine yönelik yurt içinde yapılan operasyonlarda 1005 silah, 9 yüz 24 el bombası,145 bin 540 muhtelif mühimmat ele geçirildi, 6,3 ton patlayıcı madde ile 312 adet el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

ABD, Fransa ve İngiltere özel kuvvetlerinin PKK'ya eğitim verdiği belirtiliyor

Bazı batılı ülkeler, eğitim konusunda da teröristlere destek veriyor.

Terör örgütü PKK birçok ülkenin terör listesinde Ancak bu ülkelerden rahatlıkla silah elde edip, Türk askerine, polisine ve insanına doğrultuyor. PKK üyesi teröristler, YPG ismini kullanarak birçok ülkeden askeri eğitim de alıyor.

Abdullah Ağar, "Sahada üç özel kuvvet unsurunu ısrarlı bir şekilde görüyoruz. Amerikan özel kuvvetlerini, Fransız özel kuvvetlerini ve İngiliz özel kuvvetlerini. Diğer bir tarafı ile daha az seviyelerde başka ülkelerin unsurları var mı? Elbet var."

PKK'nın elinde helikopter ve uçak olmamasına rağmen, teröristlere ABD tarafından helikopter ve uçak eğitiminin verilmesi de dikkati çekiyor.

Uzmanlar, arkasında kim olursa olsun terörle sürekli mücadele edilmesi, terör unsurlarının imha edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Haber: Asena Maraş

Kamera: Bülent Turgut