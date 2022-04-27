ABD'nin New Mexico eyaletinde sokak yarışı yapan araç bir okul otobüsünün arka tekerleğine çarptı. 23 öğrencinin bulunduğu araç sarsıldı. Koltuktan fırlayan çocuklardan yedisi hastaneye kaldırıldı, ikisinin durumu ağır.

Albuquerque Polis Departmanı (APD) geçtiğimiz günlerde 23 Şubat'ta gerçekleşen kazadan görüntüleri yayınladı.

APD'den yapılan basın açıklamasına göre, aracın devrilmesine neden olan araçlardan birinin sürücüsü 49 yaşındaki Mario Perez'i iki kez ağır bedensel zarar vermekle suçladı. Bu da üçüncü dereceden bir suç sayılıyor.

Polise konuşan bir tanığa göre, Perez'in kaza mahallinden kaçan mavi bir Mustang'e karşı saatte 100 milden fazla hızla beyaz bir Mustang kullandığı iddia ediliyor.

Hastanedeki kontrolün ardından Perez'de ameliyat gerektiren bir pelvik kemik kırığı bulunurken, alkole rastlanmadı.

Polis kazadan sonra hızla uzaklaşan diğer aracın sürücüsünü arıyor.