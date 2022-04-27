Mescid-i Aksa'ya baskınlar sırasında İsrail güçleri Filistinlileri dışarı çıkarmaya çalışırken, duruşunu bozmadı.

İsrail askerleri karşısındaki korkusuz tavrıyla hafızalara kazındı.

Kudüs'te yaşayan bir Filistinli Osmanlı torunu Arif Tütüncü, Mescid-i Aksa'da İsrail namlularına karşı duruşuyla gündeme geldi.

"Mescid-i Aksa'yı kıyamete kadar koruyacağız"

Arif Tütüncü, "Ben aksa'da doğdum. Gençliğimi Aksa'da geçirdim. Bugüne kadar Aksa'daydım. Dedelerimiz aslen Türkiye'den gelmişler. Buraya Osmanlı Sultanı ile gelip kalmışlar. Kudüs'te bir çok aile aslen Türk'tür. Çok şükür ki doğduğumdan beri Aksa'dayım, burayı koruyoruz. İnşallah kıyamete kadar da öyle kalacak." dedi.

Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Türk turistler de Arif Tütüncü'ye büyük ilgi gösterdi.

"Türk kardeşlerime tek tek selam yolluyorum"

Tütüncü, Türk turistler ile sohbet ederken ziyaretlerinin ne kadar önemli olduğunu ifade etti:

"Aksa'dan tüm sevgili Türk kardeşlerime tek tek selam yolluyorum. Hepsine Kudüs'ten selamunaleyküm diyorum, Allah size burayı ziyaret etmeyi nasip etsin. Allah bize burada ve cennette buluşmayı nasip etsin."

"Erdoğan, Türk devletinin lideri, seni kalbimizden seviyoruz"

Tütüncü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mesaj yolladı:

"Erdoğan, Türk devletinin lideri, seni kalbimizden seviyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz, sadece birbirimiz allah için sevelim. Size, ailenize, tüm Türkiye'ye, tüm Arap alemine ve dünyaya selam olsun."

Dedelerinin Osmanlı Ordusu ile yüzyıllar önce Kudüs'e gittiğini ve buraya yerleştiklerini anlatan Arif Tütüncü, Mescid-i Aksa'yı korumayı bir vazife olarak gördüğünü söyledi.