Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Guterres, Putin ile görüşmesine ilişkin Erdoğan'ı bilgilendirdi.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres'in Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdiği aktarıldı.
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