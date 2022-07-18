Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Ömer Faruk Civelek ile Selahattin Taşkın'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek ile aynı harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit Pençe Operasyonları
Son Haberler
- 16:53
- 16:47
- 16:46
- 16:36
- 16:32
Sıradaki Haber
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na kayyum atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz