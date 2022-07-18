Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek ile aynı harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.