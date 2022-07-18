Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Kurum, "Gemide yapılan ölçümler sonucunda riskli bir durum olmadığı ve tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belgeleriyle iletildi, ardından izin işlemleri tamamlandı" dedi.

Gemide, iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunduğunu vurguladı.

"Çevreye zarar veren hiçbir girişime müsaade verilmeyecek"

Gemide, Türkiye'ye geldiğinde bir kez daha ölçüm yapılacağı ve tehlikeli bir durum söz konusu olursa geminin tereddüt edilmeksizin geri gönderileceğini söyledi.

Söküm işlemlerinin AB lisanslı firma tarafından özel teknik ve kurallara uyularak titizlikle yürütüleceğinin altı çizildi.

Bakan Kurum paylaşımında, "Milletimizin içi rahat olsun. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşımızın sağlığını tehlikeye sokacak, çevreye zarar verecek hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.