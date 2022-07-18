Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.
Milyonlarca gencin gözü kulağı KYK kredi borçlarıyla ilgili yapılacak düzenlemede. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili çalışmalarını 2022-2023 akademik yılı güz dönemine yetişecek şekilde tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KYK ile ilgili onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. https://t.co/rdY2IXRxWI pic.twitter.com/PrnMIOtSWF— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2022
Detaylar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla netlik kazanacak.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan
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