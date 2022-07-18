Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na kayyum atandı
[Fotograf: DHA]
Diyarbakır'da, CHP İl Başkanlığı'na Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'nce kayyum atanmasına karar verildi.
Diyarbakır'da, CHP il teşkilatı mensuplarından bazılarının olağanüstü kongre için imza toplaması ve genel merkezin kongre kararı almaması ile başlayan süreç mahkemede son buldu.
Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na kayyum atandı.
Mahkeme, kayyum olarak atanan yönetime en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesini de kararlaştırdı.
Görevden alınan İl Başkanı Gönül Özel, istinaf mahkemesine başvuruda bulunacaklarını belirtti.
Etiketler: CHP Diyarbakır
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: Brezilya'dan gelecek asbest yüklü gemide riskli bir durum yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz