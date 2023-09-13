Açık 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.09.2023 15:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, "Millî Mücadele’mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı 2'nci pistinde test uçuşları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:00
Fındık üreticilerine kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele uyarısı
15:54
Öncüpınar'da 25 milyon lira değerinde kaçak ilaç ve eşya ele geçirildi
15:47
Azerbaycan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nefret suçudur
15:44
Sabiha Gökçen Havalimanı 2'nci pistinde test uçuşları başladı
15:38
İran'ın Bakü Büyükelçiliği 'askeri sevkiyat' iddialarını yalanladı
15:34
Almanya BM'nin açık denizlerde biyolojik çeşitliliğin korunması anlaşmasını imzalayacak
Yunanistan sahipsiz hayvan sayısının artmasının önüne kısırlaştırmayla geçiyor
Yunanistan sahipsiz hayvan sayısının artmasının önüne kısırlaştırmayla geçiyor
FOTO FOKUS
Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı
Arjantin'de 28 saat aralıksız kar yağdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ