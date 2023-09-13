Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, "Millî Mücadele’mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Millî Mücadele’mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkânlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/34skORxtkU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2023