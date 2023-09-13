CHP'de Sezgin Tanrıkulu sessizliği

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan açıklamaları büyük tepki çekti.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma başlattığı Tanrıkulu, partisinde de tartışma yarattı.

MYK'da gündeme gelmedi

Parti Sözcüsü Faik Öztrak da konunun partinin yetkili organlarınca görüşüleceğini söyledi. Ancak Tanrıkulu'nun sözleri, son yapılan MYK'da gündeme gelmedi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP yönetimi şu ana kadar Sezgin Tanrıkulu ile iletişime geçmedi. MYK tek başına, Parti Meclisi üyesi olan Tanrıkulu'nu disipline sevk edemiyor.

CHP'de iki farklı görüş öne çıkıyor

Bu aşamada CHP'de konuya ilişkin iki farklı görüş öne çıkıyor. CHP'nin Kemalist kimliğine sıkı sıkı sarılması gerektiğini düşünenlere göre, Tanrıkulu için disiplin süreci hemen başlatılmalı. Aksi halde, genel merkezin bu pasif tutumunun partinin kök ilkelerine zarar vereceği belirtiliyor. Ancak parti içinde Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerinin suç teşkil etmediğini düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Tanrıkulu için disiplin yolu ancak parti meclisi ya da CHP Grup kararı ile açılabiliyor.

Parti Meclisi, sonbaharda yapılması beklenen 38'inci olağan kurultay öncesi sadece bir kez toplanacak.