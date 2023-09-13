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TRT Haber 13.09.2023 11:34

Tunç: Tanrıkulu'nun fezlekesi en kısa sürede Adalet Bakanlığı'na gönderilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezlekenin, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından en kısa sürede Bakanlığa gönderileceğini söyledi.

Tunç: Tanrıkulu'nun fezlekesi en kısa sürede Adalet Bakanlığı'na gönderilecek

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında fezleke süreci devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin bilgileri TRT Haber'e anlattı. Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, teknik çalışmanın tamamlanmasının hemen ardından fezlekenin en kısa sürede Adalet Bakanlığı'na gönderileceğini söyledi.

Tunç, fezlekenin Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216'ncı maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından düzenlendiğini belirtti.

Süreç nasıl işleyecek?

Fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki çalışmanın tamamlanmasının ardından Adalet Bakanlığı'na gönderilecek. Adalet Bakanlığı'ndaki çalışmanın hemen ardından ise Cumhurbaşkanlığı'na iletilecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra ise Meclis'te süreç başlayacak. 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte Meclis'te süreç devam edecek.

 

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldığı kaydedildi.

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç CHP
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