Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya geçmiş olsun mesajı
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e gönderdiği geçmiş olsun mesajında, "Sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum" dedi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, geçtiğimiz günlerde bağırsak ameliyatı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis'e ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum" dedi.
Erdoğan, Papa Fransuva’ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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