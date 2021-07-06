Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rumlar, Kıbrıs'ta özellikle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra hiçbir zaman eşitlik temelinde ne yönetimi ne Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikleri paylaşmak istemediler." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a giden Tatar, TRT Haber'e yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti;

Diyarbakır'a ilk gelişim. Medeniyet şehri dedikleri içerisinde 33 farklı medeniyeti barındıran bir dünya şehri. Kıbrıs'ta mücadelemiz devam ediyor. Bizim devletimiz var. Bu devlet en az Rum Cumhuriyeti kadar meşrudur. Haklı davamızı bu şekilde sürdürmek zorundayız. Dünyada çeşitli baskılar olabilir. Netice itibarıyla benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonraki resmi siyaset ki bu siyaseti tamamen Türkiye'nin desteği ile sürdürmekteyim. Bizim dediğimiz iki eşit egemen devlet. Ancak bu çerçevede bir anlaşma olabilir.

"Doğu Akdeniz'de haklarımızın korunabilmesi için bizim Türkiye ile bu mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor"

Rumlar, Kıbrıs'ta özellikle Avrupa Birliği'ne girdikten sonra hiçbir zaman eşitlik temelinde ne yönetimi ne Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikleri paylaşmak istemediler. Biz ancak egemenliğimiz kabul edilirse var olabiliriz. Eğer egmenliğimiz kabul görürse Türkiye ile sözleşmeler yapabiliriz. Özellikle enerji bakımından aramızda anlaşmalar vardır. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de haklarımızın korunabilmesi için bizim Türkiye ile bu mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor.

Kaymakam İdris Arslan tarafından karşılanan Tatar, peygamberlerin makamını ziyaret etti, ilçedeki inanç değerleri ve Dicle Baraj Gölü ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.