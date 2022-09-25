Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 10. yılı dolayısıyla anma mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Neşet Ertaş için anma mesajı yayımladı.
Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:
"Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yad ediyorum."
Vefatının 10’uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/C36RgWAhPR— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 25, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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