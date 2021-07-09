Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 13:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda çalışmaların sürdüğünü, millete seslenişte halka duyuracağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın burada önemli bir gayreti var.
Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz.
Kurban bayramı tatili kaç gün olacak?
Şuanda arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyor. Tatil süreci 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Millete seslenişte halkıma duyuracağım.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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