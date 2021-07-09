Siyasi partilerin yaz mesaisi, değerlendirme toplantıları, parti içi istişareler ve il ziyaretleriyle devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile gruplar halinde yaptığı istişare toplantılarını tamamladı.

Toplantılar yaz dönemi sonunda tekrar başlayacak.

İstişare toplantılarına kadar AK Parti tam kadro sahada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her hafta bir ili ziyaret edecek.

Meclis kapanır kapanmaz da vekiller seçim bölgelerine gidecek.

CHP'de kurulan masalar saha çalışmalarına devam ediyor

CHP'de ise hem Kılıçdaroğlu'nun hem de genel başkan yardımcılarının il ziyaretleri sürüyor.

Bölgeler için kurulan masalar saha çalışmalarına devam ediyor. Doğu Masası kapsamında da 24 il kendi arasında gruplara ayrıldı.

Birbirine yakın ticari bağı olan, ortak kültürel havza oluşturan iller gruplandı.

Çalışmalar, bu gruplara yönelik olacak.

MHP'de il ve ilçe başkanlarına çevrimiçi eğitim

MHP de il başkanlarının ardından ilçe başkanlarına çevrim içi eğitimler verdi.

Programa ilk etapta Ankara, İstanbul, İzmir ilçe başkanlarının dahil edildi.

Eğitimlerde, Türk milliyetçiliği, etkin sosyal medya kullanımı, Türk dış politikası ve seçim sistemi gibi dersler yer aldı.

Akşener il ziyaretlerini sürdürüyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de il ziyaretlerini sürdürüyor.

Akşener Pazartesi Tunceli'de olacak.