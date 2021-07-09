Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı hazırlığına fırsat verilmediği kaydedildi.
Açıklamada, huzur ve güvenliğin teminatı olan komandoların, dördü Barış Pınarı, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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