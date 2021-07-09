Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 yıl aradan sonra bugün Diyarbakır'ı ziyaret edecek.

Erdoğan, programı kapsamında, Diyarbakır Valiliği önünde yapılacak törende, yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirecek.

Cuma namazını kentte kılması beklenen Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelecek.

[Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yürüttüğü oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılacak, Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak edecek.