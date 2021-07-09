Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 37 milyon 250 bin kişinin en az bir doz aşı olduğunu duyurdu.

Birinci, ikinci ve üçüncü dozların toplam sayısının ise 56 milyonun üzerinde olduğunu söyleyen Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."