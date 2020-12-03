Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Aralık’taki Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik haklarını hedef alındığı vurgulandı.



Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği belirtildi.

“Vatan haini” yakıştırması

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarszılaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek bir FETÖ yöntemidir ve ancak FETÖ’nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir. Davalı, bugün FETÖ’nün egemen olmadığı özgür bir ülkede yaşıyorsa bunu öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza ve ona destek veren milletimize borçlu olduğunu unutmamalıdır. Davalının konuşması içeriğinde Sayın Cumhurbaşkanımıza “vatan haini” yakıştırması yapması ve Sayın Cumhurbaşkanımızı vatana ihanetle itham etmesi hukuken himaye edilemeyecek ve eleştiri olarak kabul edilemeyecek açıklamalardır.”

Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun dava konusu açıklamalarının hiçbirinin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine vurgu yapıldı.