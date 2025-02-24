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Gündem
TRT Haber 24.02.2025 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hattat Hasan Çelebi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden hat sanatı ustası Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hattat Hasan Çelebi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Hattat Hasan Çelebi için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur’an-ı Kerim’i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi’nin vefatından büyük üzüntü duydum.

Hattatların Reisi merhum Hasan Çelebi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

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