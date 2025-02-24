Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hattat Hasan Çelebi için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Hattat Hasan Çelebi için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur’an-ı Kerim’i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi’nin vefatından büyük üzüntü duydum.
Hattatların Reisi merhum Hasan Çelebi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."