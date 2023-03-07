Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki kutlama mesajında, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın mesajıyla birlikte paylaştığı görselde ise Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" ayetine yer verildi.
Milletimizin ve tüm İslam âleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Leyle-i Berat’ını tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 6, 2023
Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/tVTKqkDRXQ
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Berat Kandili
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