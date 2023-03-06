Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile telefonda görüştü.
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