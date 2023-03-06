Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 23:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
AK Parti'li vekiller, depremzedeler için 30 milyon lira yardım topladı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
AK Parti milletvekillerince depremden etkilenen vatandaşlar için gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan para 30 milyon TL'yi aştı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli deprem felaketinin ardından pek çok yerde yardım kampanyaları başlatıldı.
AK Parti'li milletvekiller de kendi aralarında kampanya başlattı. Vekiller bu kapsamda maaşlarını bir hesapta topladı. Bazı vekiller birden fazla maaşlarını bağışlarken toplanan yardım miktarı 30 milyon TL'yi aştı.
Paranın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) aktarılacağı belirtildi.
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