Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli deprem felaketinin ardından pek çok yerde yardım kampanyaları başlatıldı.

AK Parti'li milletvekiller de kendi aralarında kampanya başlattı. Vekiller bu kapsamda maaşlarını bir hesapta topladı. Bazı vekiller birden fazla maaşlarını bağışlarken toplanan yardım miktarı 30 milyon TL'yi aştı.

Paranın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) aktarılacağı belirtildi.