Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını söyleyerek, vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Kentsel dönüşüm kapsamında yaptığımız 3 milyon 300 bin konut önemlidir. Biz 15 yıldır kentsel dönüşüm dedik. Kentsel dönüşümün engellenmemesi için adeta yalvardık, kaybedilen her anın bizi büyük yıkımlara yaklaştırdığını söyledik. Muhalefet biz kentsel dönüşüme karşıyız dediler. Bununla ilgili çeşitli mitingler yaptılar. İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızda dururken siyasi hesaplar ve bireysel hırslarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır.

Bir kez daha tüm vatandaşlarıma 6 Şubat acılarını tekrar yaşamamak için eski ve riskli binalarını en kısa vakitte kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum."

"Karabağlar'ı değiştirin"

Özellikle İzmir'in Karabağlar semtinin süratle kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunlar söyledi:

"Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için, uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz.110 bilim insanı ve uzmanımızla yaptığımız toplantıda konuyu enine boyuna değerlendirdik. Yaptığımız bu görüşmelerin hepsini kayda aldık. Bu vesileyle de 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli' toplantısına katılan tüm uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Sadece şehirlerimizi değil toplumumuzu da afelere karşı dirençli hale getirmek istiyoruz. Afet yasasından afet yönetiminin, özellikle de kurumsal yapısının güçlendirilmesine kadar pek çok alanda yapacağımız çalışmalar için hazırlıklara başladık. Bütün kamu binalarında ne olursa olsun sismik izolatörleri yaygınlaştırmamız lazım."

"Sorumluluğu yerine getirmeyenlere hesap soracağız"

Hatay bir kültürler coğrafyası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zenginliğin yeni yerleşim yerlerinde de yaşatılacağını dile getirdi.

"Öncelikle depremin zarar verdiği tarihi ve kültürel varlıklarımıza sahip çıkacağız. Depremde yıkılanlarla birlikte tüm şehirlerimizi medeniyet ve kültür değerleriyle de bir bütün olarak ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur."

Ayrıca, fay hatları üzerine dere yataklarına, heyelan bölgelerine bina yapma devrinin bittiğini vurgulayarak, "Sorumluluğu yerine getirmeyenlere hesap soracağız" ifadelerini kullandı.