Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından depremlerde yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104 olduğunu açıkladı.

Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Amacımız, 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak, yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır" sözlerini kullandı.









