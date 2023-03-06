Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, vatandaşların Berat Kandili kutlandı.

Mehmetçiğin, deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi ikram ettiği belirtilen açıklamada, "Yüreklerimiz bir" ifadesi kullanıldı.