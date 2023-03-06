Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 18:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremzedelerin 'kandil simidi' Mehmetçik'ten
Mehmetçik, Berat Kandili dolayısıyla deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, vatandaşların Berat Kandili kutlandı.
Mehmetçiğin, deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi ikram ettiği belirtilen açıklamada, "Yüreklerimiz bir" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Berat Kandili Deprem Mehmetçik
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