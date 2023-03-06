Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Galata ve Atatürk Köprüleri trafiğe kapatılacak
[Fotograf: AA]
Galata ve Atatürk Köprüleri, gece yarısından sonra trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, Tarihi Atatürk Köprüsü ve Yeni Galata Köprüsü'nün bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacağı duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri (Unkapanı) Salı günü 02:30-03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Yeni Galata ve Atatürk Köprüleri(Unkapanı) Salı günü 02:30-03:30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır.— İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (@4444154) March 6, 2023
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