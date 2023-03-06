Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: EYT başvuruları e-Devlet'ten yapılabiliyor
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu, başvuruların 7 gün 24 saat esasıyla yapılabileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.
Söz konusu dijital hizmete yoğun talep olduğunun kaydedildiği açıklamada, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT kapsamında emeklilik başvurularının fiziksel olarak yapılması gerektiği iddiaları asılsız olup, hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, fiziksel başvurularda oluşabilecek uzun bekleme sürelerini önlemek amacıyla, tüm başvuru sürecinin hiçbir evrak talep etmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.
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