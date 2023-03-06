Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 adımda e-Devlet'ten EYT başvurusu
SGK müdürlüklerinde sıraya girmek istemeyenler için e-Devlet kolaylığı bulunuyor. Önce ‘turkiye.gov.tr’ üzerinden giriş yapmak, ‘gelir, aylık, ödenek talep belgesinin verilmesi’ aramasını yapmak, yeni başvuruyu tıklamak ve ‘yaşlılık aylığı’nı seçmek yeterli.
Etiketler: EYT
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