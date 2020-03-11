Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı takip
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresindekiler, koronavirüs tehdidine karşı, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup toplantısı öncesi termal kameralarla takip edildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, grup toplantısı çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın geçtiği yerlerde vatandaşlar termal kamerayla koronavirüs tehdidine karşı izlendi.
Bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulandı.
Bir görevli Erdoğan'ın temasları boyunca yanına gelenleri termal kamera ile görüntüleyip, takip etti. Herkesin vücut sıcaklığı tek tek kontrol edildi.
Erdoğan görüşmeleri boyunca tokalaşmadı, elini göğsüne götürerek selamlaştı.
Sıradaki Haber
Sığınmacıların arasına saklanan 5 PKK'lı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz