Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, grup toplantısı çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın geçtiği yerlerde vatandaşlar termal kamerayla koronavirüs tehdidine karşı izlendi.

Bu tedbir TBMM'de ilk kez uygulandı.

Bir görevli Erdoğan'ın temasları boyunca yanına gelenleri termal kamera ile görüntüleyip, takip etti. Herkesin vücut sıcaklığı tek tek kontrol edildi.

Erdoğan görüşmeleri boyunca tokalaşmadı, elini göğsüne götürerek selamlaştı.