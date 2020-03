Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türkiye'nin bugün geldiği seviyenin mimarı olan AK Parti, karşılaştığımız her durumda geleceğin de partisi olduğunu ispatlıyor. Cumhur İttifakı olarak ülkemize kazandırdığımız yeni yönetim sistemi her geçen gün daha iyi oturuyor. Türkiye'de sırf AK Parti'ye ve şahsımıza düşmanlığı nedeniyle her meselede karşı tarafın safında yer alan bir kesim var. Tek bir kare, tek bir kelime üzerinden gerçek olmayan slogan üretenleri üzüntüyle seyrediyoruz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirme şerefi bu kadrolara aittir. Eski Türkiye ile bugünü karşılaştırma imkanına sahip olan kuşaklar günümüz Türkiye'sinin anlamını biliyor.

Davası milleti, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum, sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor.