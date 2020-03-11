Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşam saatlerinde Türkiye’de ilk korona virüs vak'asının bulunduğuna dair yaptığı açıklamanın ardından Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dezenfektasyon çalışmalarına hız kazandırdı.

Geçtiğimiz haftalarda otobüs, minibüs ve duraklarda yapılan dezenfekte çalışmalarına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile parklar, bahçeler, ortak kullanım alanları ve otobüs terminali ilaçlama çalışmaları içerisine dahil edildi.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada çalışmaların devam edeceğini belirtilerek, “Bu iş için bir ekip oluşturuldu. Bu ekipler rutin olarak ortak kullanım alanlarında çalışmalar yapıyorlar. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiler doğrultusunda kentimizde herhangi bir vak'a yok. Bizler de elimizden gelen önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın da hijyen konusunda hassas olmaları gerekiyor. Elleri sık sık sabunla yıkanmalı ve ortak kullanım alanlarında tedbirli olunması gerekiyor” denildi.