Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha teslim oldu
Terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna yoluyla bir terörist daha Suriye üzerinden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı, ailelerin desteğiyle jandarmanın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bir teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucu bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Bu kapsamda, İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmasıyla, 2015'te terör örgütüne katılan "Miran Diren" kod adlı örgüt mensubu Hasan Dere, Suriye üzerinden geldiği Şanlıurfa Jandarma Komutanlığına teslim oldu.
Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 58'e yükseldi.
Etiketler: terörist ikna pkkSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 15:05
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