Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 66. doğum gününde partililer tarafından sürpriz yapıldı.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde, partililer tarafından hazırlanan ve çocukluk yıllarına ait bir hikayesinin anlatıldığı sinevizyon gösterisini izleyen Erdoğan, duygu dolu anlar yaşadı.

"Benim için çok duyguluydu"

Sinevizyon gösterisinin ardından grup toplantısına başlayan Erdoğan, hazırlanan sürprizin çok kısa da olsa kendisi için çok duygulu olduğunu söyledi.

Erdoğan, Çocukluk yıllarıma beni götürmesi, bunun yanında da tercih edilen oradaki birkaç anekdot gerçekten çok çok önemliydi. İşte, bu simitti, bu kitaptı, bu suydu... Bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı." dedi.

Sınıfındaki bir arkadaşının kitabevleri olduğunu anlatan Erdoğan, oradan elde ettiği imkanlarla ilk ufak da olsa kütüphanesine aldığı eserin Ömer Nasuhi Bilmen Efendi'nin Hukuk-i İslamiyye Kamusu olduğunu belirtti.

"O günden bu güne de hamdolsun bu şekilde yürüyerek geldik"

Kitabın taksitlerini simit satarak, su satarak ödediğini ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"O günden bu güne de hamdolsun bu şekilde yürüyerek geldik. Arkadaşlarım bunları gerçekten güzel tespit etmiş, yakalamış. Anneciğimin de evdeki makinesinde özellikle komşulara diktiği elbiselerle her hafta sonu yatılı okumam hasebiyle bana vermiş olduğu 3-5 kuruşla haftayı doldurur giderirdim. Böyle başlayan bir hayat ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu muhteşem dev kütüphane ile işte tırmandığımız nokta.

Şüphesiz ki kitap bizim için en önemli yol arkadaşı. Unutmayalım ki her kitap bir alimdir. Onun için kitap, saygıdeğerdir. Onun için kitap bizim medeniyetimizde büyük önemi haizdir. Bu bakımdan, hazırlanan bu kısa da olsa takdimle emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Putin ve Aliyev de kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü sosyal medyada da gündem oldu. Binlerce mesaj yazıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasiler, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi ile vatandaşlar yaptıkları paylaşımla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.