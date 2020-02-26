Ankara-Moskova hattında İdlib diplomasisi devam ediyor. Daha önce Ankara ve Moskova'da yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı. Yeniden Ankara'ya gelen Rus heyet ile bir kez daha masaya oturuluyor.

Rejimin saldırılarının bir an önce kalıcı olarak durdurulması gerektiği bir kez daha vurgulanacak. Rejimin garantörü olarak Rusya'nın sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Göçe zorlanan yerinden edilmiş kişilerin de evlerine dönebilmesi, bunlar için koridor açılması gündemimizdeki konular. Ateşkes sağlanmadan bunların yapılması mümkün değil" dedi.

"Sahada tansiyonun düşürülmesi lazım"

Rus heyetin uçağı henüz havadayken Rusya'dan yapılacak görüşmelere ilişkin açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin pozitif sonuç doğurmasını beklediklerini duyurdu.

Diplomasi trafiği heyetlerin temasları ile sınırlı değil. Ankara İdlib konusunda dörtlü liderler zirvesi önerdi. Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin konunun önce Ankara-Moskova hattında ikili olarak ele alınmasını istedi.

Çavuşoğlu, dörtlü görüşme planının olduğunu söyleyerek, "Bu zirvelerin başarılı olabilmesi için sahada tansiyonun düşürülmesi lazım, ateşkesin sağlanması lazım. Putin de öyle söylüyor" dedi.

Heyetlerin temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile önce telefonda ardından yüz yüze görüşmesi bekleniyor.