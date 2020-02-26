HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 177 gündür sürüyor. Evlat nöbetine 3 aile daha katıldı.

İslim Çiftçi 7 yıl önce kaçırılan oğlu Ali Bedrettin için Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a giderek nöbete başladı.

Hakkarili Zümrüt Salim oğlu Hamza için, Niğdeli Rayife Taşdelen ağabeyi Tuncay Oğuz için oturma eylemine katıldı.

3 Eylül 2019'dan bu yana devam eden eylemde şu ana kadar 9 aile evladına kavuştu. Hacire Akar'ın başlattığı oturma eylemi, 104 ailenin katılımıyla devam ediyor.